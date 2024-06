Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Natanticu a mai urcat pe scena de la Sala Palatului și in trecut, doar ca in weekend a fost cap de afiș la un spectacol de stand-up comedy. Actorul spune ca și-a dorit ca evenimentul sa aiba loc neaparat in luna mai și se pare ca nu a dat greș.

- Madalina Mihai, al carei parcurs la iUmor a convins nu doar juriul sa-i acorde votul de incredere, ci și publicul, care nu a ramas indiferent la prestația acesteia pe parcursul intregului sezon, a caștigat trofeul și marele premiu de 20.000 de Euro.

- Ultima ediție de auditii iUmor o aduce pe scena umorului, direct din Suedia, pe Jessica Karlen, o organizatoare de festivaluri de comedie, care va prezenta un super numar de stand-up comedy, duminica seara, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Duminica, de la 20.00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

