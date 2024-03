Stiri pe aceeasi tema

- O zi aparent obișnuita in orașul Baia Mare s-a transformat brusc intr-un moment de incercare, dar și de solidaritate exemplara, atunci cand mai mulți tineri au intervenit in ajutorul unui batran aflat in dificultate. Incidentul a avut loc in zona Vivo Mall, in timp ce batranul incerca sa traverseze…

- Caz șocant in cartierul Stadion. Marți dupa-amiaza, un copil de aproape doi ani a cazut de la etajul IV al unui bloc de locuințe. Incidentul a fost anunțat prin serviciul unic de urgența 112. Aflat in stare grava, copilul a fost transportat de urgența la spital. Surse judiciare ne-au declarat telefonic…

- O noua desparțire neașteptata in showbiz-ul romanesc tocmai a fost anunțata. Relația lor a inceput intr-un mod neconvențional, insa au reușit sa ii cucereasca pe romani, mulți fiind convinși ca erau, cu adevarat, suflete pereche. Povestea de dragoste nu a durat insa pana la adanci batraneți, s-au desparțit…

- Violeta Banica a fost aplaudata de sute de oameni. Andreea Marin, in varsta de 51 de ani, este tare mandra de fiica ei, Violeta Banica. Recent, pe rețelele de socializare, vedeta a dezvaluit ce reușita a bifat adolescenta de 16 ani. Violeta este fiica sa din mariajul pe care l-a avut cu Ștefan Banica…

- Un barbat a cazut pe șine! Incidentul s-a intamplat, in urma cu puțin timp, in stația de metrou Unirii.Pentru a se interveni rapid la fața locului, a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica, iar victima a fost extrasa de detasamentul special de salvatori de la SMURD. Vom reveni cu…

- Patru elevi au ajuns la spital dupa ce tavanul școlii s-a prabușit peste ei. Incidentul a avut loc miercuri, la Scoala Gimnaziala Alamor, din localitatea Loamnes, județul Sibiu. In urma nefericitei intamplari, doua fete și doi baieți, cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani , au fost transportați…

- PNL Suceava reacționeaza dupa manifestația membrilor AUR din zilele trecute cand s-a cerut capul lui Gheorghe Flutur. PNL organizeaza duminica, 4 februarie, un miting anti-extremism in centrul municipiului Suceava, la care sunt așteptați mii de oameni. Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL, a declarat…