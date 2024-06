Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri 2024 . Liderii Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au decis ca PSD și PNL sa candideze in alianța electorala pentru a prelua orașele mari conduse in prezent de primari USR. Deși alianța electorala PSD-PNL este oficiala doar pentru Timiș și Bacau, exista ințelegeri tacite pentru mai multe…

- ​​CFR Calatori a anunțat ca Trenurile Soarelui, catre Constanța și stațiuni, vor circula din 14 și 15 iunie pana in 7/8 septembrie. Care este programul acestor trenuri și ce zone sunt ingrozitor de lente? Ce tren face 20 de ore?

- Cristian Gentea, primar Pitești: ’’66 de echipaje au luat startul competiției in Piața Primariei și se vor intrece in Campionatul Național de Raliuri in diferitele categorii și clase, 8 echipaje iau startul in Trofeul Rally 2 și alte 9 in Campionatul Național de Raliuri pentru Vehicule Istorice! Spectatorii…

- Adrian Bughiu a premiat performerele de la turneul final U14 la baschet feminin din Pitești Piteștiul a gazduit turneul final U14 la baschet feminin. Impreuna cu doamna Carmen Tocala, președintele FRB, cu primarul Cristian Gentea și Dumitru Tudosoiu, inspectorul general al IȘJ Argeș, vicepreședintele…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 26.04.2024, ora 12.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Printre proiectele de pe ordinea de zi, se numara si proiect de hotarare nr. 171 2024 privind constituirea…

- Carmen Tocala (62 de ani) este președintele Federației Romane de Baschet și vicepreședinte al FIBA Europe, prima femeie din istoria federației europene care ocupa aceasta funcție. Aceasta a fost invitata emisiunii "La feminin", astazi de la ora 20:00. „La feminin” este noul proiect GSP.RO care promite…

- ”WDP achizitioneaza Expo Market Doraly de la ARA Europe & Gheorghe Iaciu, cel care a fondat proiectul in 1993. Expo Market Doraly este cel mai vechi si cel mai de succes parc en-gros, cash & carry si logistic urban din Romania. Amplasat in nord-estul Bucurestiului, Expo Market Doraly acopera o suprafata…

- Creșa nr. 8 din Pitești va fi complet reabilitata termic și modernizata. Miercuri, 13 martie, primarul Cristian Gentea a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea creșei nr. 8 din strada Smeurei. Cladirea va beneficia de o renovare energetica ampla și de modernizare, cu fonduri europene din…