- Constructorul ceh de automobile intenționeaza sa faca modelul cu zero emisii Enyaq mai accesibil. In acest context anunța acum o noua versiune de baza, intitulata Enyaq iV 50. Echipata cu un motor electric, montat pe puntea spate, noua Skoda Enyaq iV 50 ofera 148 de cai putere și o baterie cu o capacitate…

- In urma cu o saptamana, BMW a anunțat ca pregatește o noua versiune pentru SUV-ul XM, una care sa fie "pentru toate buzunarele", cum s-ar spune. Noua versiune este botezata XM 50e, iar aceasta a fost tocmai acum lansata pe piața din Germania. Fața de celelalte versiuni, noul model primește acum un propulsor…

- Constructorul japonez se pregatește sa lanseze in acest an o generație noua a lui Colt. Modelul a fost anterior vandut in Europa pana in 2014, atunci cand a fost inlocuit de catre actualul Space Star. Noul model subcompact al japonezilor a fost confirmat inca de anul trecut, iar acum, Mitsubishi a dezvaluit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei ldquo;Delta Dunarii", au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia.,…

- In toamna anului trecut, constructorul bavarez a prezentat noul SUV de lux XM, dezvoltat integral de divizia de performanța M. Pentru inceput, modelul va fi disponibil in doua versiuni diferite. Prima, deja lansata, primește un propulsor hibrid plug-in, alcatuit dintr-un motor V8 de 4.4 litri cuplat…

- Constructorul japonez a publicat imagini oficiale cu un nou concept care anunța un viitor pick-up de serie. Conceptul, botezat XRT, anticipeaza viitoarea generație a emblematicului L200, așteptata mai tarziu in acest an. Noua mașina a fost prezentata in Thailanda, in cadrul Salonului Internațional Auto…

- Scuderia Ferrari a prezentat astazi monopostul cu care va ataca titlurile mondiale din Formula 1 in 2023, SF-23. Evenimentul a fost gazduit de circuitul de casa al echipei italiene, Fiorano, și a fost diferit de prezentarile propuse de celelalte echipe care au dezvaluit in ultima perioada ce monoposturi…

- Dupa ce am vazut mai multe modele electrificate Mercedes-Benz și Mercedes-AMG lansate pe parcursul anilor, acum a venit și randul diviziei de lux, Mercedes-Maybach, sa inceapa tranziția catre un viitor electric. Astfel, constructorul german tocmai a prezentat noul Mercedes-Maybach S580e, primul model…