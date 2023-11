Alpha Bank România, intrată în portofoliul UniCredit, profit net de 34 mil. euro în primele 9 luni Alpha Bank, prezenta in top 10 al celor mai mari banci dupa active pe piata romaneasca, a obtinut in primele noua luni din 2023 un profit net de 34 mil.euro, in timp ce activele totale ale bancii au ajuns la finalul lunii septembrie la 4,48 miliarde euro, inregistrand o crestere anuala de 10%. In perioada ianuarie-septembrie 2023, portofoliul de credite al Alpha Bank in Romania a ajuns la 3,1 miliarde de euro expunere neta, marcand o crestere de 10,3% fata de primele noua luni ale anului trecut, in timp ce depozitele clientilor s-au ridicat la 3,3 miliarde de euro, in crestere cu 19,1% comparativ… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

