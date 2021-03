Stiri pe aceeasi tema

- Visual Fan SRL, producatorul dispozitivelor electronice Allview, a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei, anunța un comunicat. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86…

- Anul trecut, Grupul a avut o creștere a cifrei de afaceri cu 33% fața de 2019 Profitul net a fost 2,1 milioane de euro in 2020, de 3 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in anul precedent Compania iși propune deschiderea a cel puțin 8 unitați comerciale de tip Agroland MEGA, cu suprafețe de […]…

- Producatorul de medicamente Zentiva a raportat in 2020 o cifra de afaceri de 602,32 milioane lei, mai mare cu 8% fata de 2019, in timp ce profitul net a urcat cu 40%, la 61,3 milioane lei, potrivit rezultatelor raportate BVB. In 2019, compania a avut o cifra de afaceri de 559 milioane lei…

- "In anul 2020, Romgaz estimeazao cifra de afaceri consolidata in valoare de 4,1miliarde lei, comparativ cu 5,1 miliarde lei realizata in anul 2019. Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz, cat si a celor…

- Romgaz a înregistrat în 2020 un profit de 1,25 miliarde lei, în creștere cu 15,14% fața de anul anterior. În ultimul trimestru, profitul a fost de 312,7 milioane lei, crescând spectaculos, cu 121,6% fața de trimestrul trei. Producția de gaze naturale estimata pentru anul…

- Notino, cel mai mare retailer on-line de parfumuri și produse cosmetice, a realizat o cifra de afaceri anuala de 563 milioane de euro (14,5 miliarde de coroane cehești). Aceasta reprezinta o creștere de aproape 194 milioane de euro (5 miliarde de coroane cehești) fața de anul precedent, respectiv o…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a ajuns in 2020 la o cifra de afaceri de 218 milioane de lei, cu 8% mai mare comparativ cu 2019. Totodata, nivelul EBITDA al companiei a inregistrat o creștere de 9%, ajungand la valoarea de 75 milioane de lei. Rezultatul se datoreaza eforturilor…

- ”Vitacom Electronics a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de aproximativ 60 de milioane de lei, iar un sfert din vanzari au provenit din mediul online. Compania estimeaza pentru 2021 o crestere a cifrei de afaceri cu pana la 10%. In anul care tocmai s-a incheiat, principalul canal de vanzare a ramas…