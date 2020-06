Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni din toate colțurile țarii au fost nevoiți sa stea ore in șir la cozile formate in fața spitalelor, motiv pentru care ii cer lui Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatații, sa ia masuri pentru ca astfel de situații sa nu mai aiba loc.

- Șeful din cadrul IPJ Olt care a stat de vorba 20 de minute cu Alexandra Maceșanu și a abandonat-o in mainile criminalului Gheorghe Dinca, fiindca n-a fost capabil sa localizeze casa criminalului, ar putea fi cercetat penal pentru fals in declarații, alaturi de soția sa, grefiera la Judecatoria Caracal.

- Argentinianul Ezequiel Garay (33 de ani) acuza Valencia: „Persoane din club au pornit o campanie impotriva mea. Mi-a fost afectata reputația de om și profesionist”. Ezequiel Garay, din 2016 pe „Mestalla", contraataca dupa ce Valencia s-a plans ca dintre toți jucatorii numai el nu a vrut sa accepte reducerea…

- Banega, Ocampos, Vazquez și De Jong, toți de la Sevilla, au incalcat regula impusa in timpul starii de alarma. S-au intalnit la masa cu familiile și prietenii. Erau 12 și nu aveau voie mai mulți de 10. Președintele ligii, Javier Tebas, tocmai a anunțat ca spera ca fotbalul spaniol sa reinceapa cu derbyul…

- Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, iar ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut o discuție telefonica directa cu omologul sau de la Chișinau, in urma unor afirmații „denigratoare la adresa Romaniei” facute pe o rețea sociala…

- Presedintele american Donald Trump l-a destituit pe un anchetator guvernamental care deschisese o investigatie asupra secretarului de stat Mike Pompeo, fost șef CIA, a anuntat un parlamentar democrat, care a estimat ca este vorba despre un act de represalii potential ilegal, relateaza sambata AFP.Departamentul…

- Scandal uriaș la Galați, unde un tanar care se plimba prin oraș și nu avea declarația pe propria raspundere completata corect a inceput sa ii injure pe polițiști și chiar a incercat sa fuga de filtru. A fost insa prins imediat și amendat. Toata scena a fost filmata de prietenul tanarului.

- In actualul context epidemiologic cand mai multe instituții publice, dar și operatori economici privați au intrat „pe linie moarta” pe perioada nedefinita, Teatrul Mihai Eminescu da in clocot. Și probabil ca nu este singura unitate care se confrunta cu o asemenea situație.