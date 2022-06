Alina Mungiu-Pippidi, despre proiectul de lege privind organizarea și funcționarea SRI: „O propunere demnă de Zimbabwe” Alina Mungiu-Pippidi, profesor de studii de democrație, a tras un puternic semnal de alarma vizavi de proiectul de lege privind organizarea și funcționarea SRI, aflat acum in dezbatere in cadrul coaliției de guvernare. Pippidi susține ca propunerile din proiect amintesc de Zimbabwe, stat in care „șeful serviciului secret, cand s-a plictisit sa mai fie omul numarul doi, s-a facut președinte”. Politologul avertizeaza ca intrarea in vigoare a acestei legi ar insemna ca SRI și SIE sa devina „oficial deasupra oricarei legi”. „SRI și SIE scapa și controlului parlamentar, și controlului fiscal. Curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

