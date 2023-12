Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 17 decembrie, la Calinești a avut loc o conferința pentru mediul de afaceri din Argeș, „Afacerea ta in Calinești!”. Președinta PNL Argeș și ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat candidatul liberal pentru Primaria Calinești. Este vorba despre Ionuț Gheorghe, directorul Casei de Asigurari…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni despre pacientii cu cancer, ca face tot ce tine din punct de vedere legal, de ei, incat sa poata asigura finantarea programelor de sanatate. El a precizat ca intreaga responsabilitate privind finantarea revine Casei Nationale de Asigurari”Facem…

- In Romania exista aproape 24.000 de detinuti inchisi in penitenciare, dintre care 1.072 sunt femei, reprezentand sub 5% din total, iar dintre acestea mai mult de jumatate au copii acasa, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Ea a pledat ca aceste femei sa fie sprijinite pentru a mentine…

- Protestele angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și a celor din cadrul Caselor județene de Sanatate escaladeaza. Aceștia anunța ca vor fi sistate platile catre spitale si furnizorii de servicii. Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului…

- Liberalii cer punerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților PLX nr.172/2023, care prevede masuri privind creșterea drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, solicitarea facuta de angajații CNAS pentru a opri protestul.Liberalii au decis in ședința de luni…

- Actualizare: Ionel Arsene scapa de extradare, cel puțin pentru moment. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu a anunțat ca o instanța din Bari a decis ca, din motive medicale, suspenda mandatul european de arestare a lui Ionel Arsene. „Experții numiți de instanța vor face expertiza…

- Rusia ramine pregatita pentru discuții privind soluționarea post-conflict a crizei ucrainene și continuarea coexistenței cu Occidentul. Despre aceasta a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. "In cazul in care se creeaza condițiile necesare, raminem pregatiți pentru discuții politice pe…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful social-democraților carașeni subliniaza ca angajamentul PSD fața de sistemul de sanatate publica ramane ferm! „Guvernul este preocupat și intervine rapid pentru rezolvarea urgențelor din sistemul de sanatate publica, spune deputatul Silviu Hurduzeu. A alocat inca o tranșa de fonduri…