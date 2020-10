Stiri pe aceeasi tema

- ALMA, tanara si talentata artista originara din Bulgaria, cunoscuta pentru sound-ul pop melancolic, lanseaza single-ul “My Mama Told Me”, a cincea piesa, un proiect cu o nota rebela. Piesa este compusa alaturi de producatorul bulgar de top, si totodata artist hip-hop, Pavell. “My mama told me” este…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- Iuliana Beregoi lanseaza single-ul “Cum suna liniștea”, o piesa dance, de dragoste care vorbește despre iubirea adolescentina, sincera și energica. Piesa “Cum suna liniștea” a fost compusa de Adelina Stinga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, text Adelina Stinga (Iraida) și produsa de Viky Red, Alexandru…

- Interpreta din Republica Moldova Diana Obada a lansat recent cea mai noua piesa din repertoriul sau, “M-am Indragostit”. Textul și melodia aparțin Dianei, iar aranjamentul este realizat de catre interpretul și producatorul EL Radu și colegul lui din Spania, “The Master Of The Sound”. Cantautoarea este…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- “Parai” este titlul noii piese pe care Belleamy o lanseaza avand la baza o colaborare cu Alexandru Tudor, cunoscut ca finalist X Factor și fost component al trupei Station 4. Ideea pe care o descoperi in aceasta piesa se regasește in mintea oricarui tanar roman care este dornic de distracție, opulența…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…