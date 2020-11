Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nu au concerte sau evenimente din cauza pandemiei, unele vedete s-au gandit sa plece sa se relaxeze puțin departe de casa. Este și cazul actriței și soistei Alina Eremia care impreuna cu iubitul ei au decis sa mearga intr-un loc plin de caldura și unde sa fie și... The post Alina Eremia a…

- Intre doua filmari pentru videoclipurile sale și inregistrari pentru piesele sale, Andreea Balan și-a facut timp și de o scurta vacanța. Și nu oriunde, ci in Portugalia și nu cu oricine, ci cu noul ei iubit cu care este de ceva timp. Astfel ca solista și-a surprins fanii cu imaginile... The post Ce…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doinu au confirmat inca vestea, deși au aparut deja imagini cu vedeta tvinsarcinata. Acum, cei doi, impreuna cu Speak și Ștefania au plecat in vacanța,iar artistul a publicat pe Instagram un selfie, in care Gina Pistol ișietaleaza mandra sarcina…

- Mihaela Borcea radiaza de fericire la cei 50 de ani ai sai, mai ales de cand iși traiește povestea de dragoste alaturi de barbatul visurilor sale. Cei doi iubiți au decis sa mai scape de stresul cotidian, și au facut o noua escapada romantica, de data aceasta intr-o alta stațiune de lux.