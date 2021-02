Stiri pe aceeasi tema

- Piesa Noi, semnata de Alina Eremia, urca in topul Mediaforest și ocupa primul loc in cele mai ascultate piese de pe radio din ultima perioada. Și in mediul digital, melodia are rezultate foarte bune și este extrem de apreciata: 273.000 de streams pe Spotify, aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube…

- Dorian Popa, renumit vlogger, compozitor, dansator și cantareț roman, a devenit cunoscut in 2011, odata cu apariția sa in serialul „Pariu cu viața”, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP. Dorian Popa susține ca face cel puțin 100.000 de euro lunar din social-media,…

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…

- Daniel Dorobanțu a lansat un nou album de basm, intitulat “Pamantul Straveziu”. Acesta conține șase piese ce au fost compuse intre anii 2016 și 2020, insumand 48 minute de muzica. Noul album “Pamantul Straveziu” poate fi ascultat prin Spotify, YouTube, Bandcamp, Apple Music și toate celelalte servicii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa ce rezultatul Exit Poll-urilor a aratat ca social-democrații ar fi caștigat alegerile prezidențiale. „Este nevoie de un Guvern capabil care are soluții, care știe sa rezolve adevaratele provocari ale romanilor și le mulțumesc in mod deosebit romanilor care…

- Artistul de oringine Nigeriana, Slim Prince, lanseaza cel mai nou single “Ibadi”, o piesa ritmata cu beat-uri africane. Slim Prince este cunoscut in tarile scandinave, Spania, Italia si Marea Britanie, pentru piesele cu influente africane. Slim Prince a sustinut turnee in aceste tari, dar a avut si…

- Feli Donose este una dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala. Artista a devenit cunoscuta odata cu participarea la Vocea Romaniei, de la Pro TV, iar de atunci viața ei s-a schimbat total, lansand in ultimii ani, mai multe piese de succes. Recent, interpreta a postat pe contul de socializare…

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…