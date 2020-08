Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa referitoare la inceperea noului an școlar, care va incepe pe 14 septembrie. Copiii vor merge fizic la școala. Exista trei scenarii de risc – verde, galben și roșu. Decizia privind funcționarea fiecarei școli e luata la nivel de județ in funcție…

- Antena 1 reia Burlacul. Cine va prezenta noul sezon! Postul de televiziune Antena 1 se pregatește intens de relansarea reality show-ului Burlacul. Nu se știe inca cine va fi protagonistul emisiunii, barbatul care spera sa-și gaseasca marea iubire printre concurente. A fost insa dezvaluita identitatea…

- Mușcaturile de țanțari reprezinta un pericol pentru sanatatea noastra, nu doar un disconfort trecator. Drept urmare, in plin sezon estival, trebuie sa ne pregatim pentru atacul țanțarilor. Pe langa produsele pe care le cumparam de la magazin ca sa scapam de aceste insecte, putem evita mușcaturile lor…

- Marcel Pavel a spus duminica, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca este siderat de acuzațiile care au aparut la adresa sa in spațiul public. Drept urmare, el a luat decizia de a prezenta rezultatele analizelor in direct. Marcel Pavel a fost acuzat ca a primit bani pentru a minți ca s-a infectat…

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- O femeie diagnosticata cu coronavirus și tratata la Galați a murit pe drumul spre Braila, din cauza faptului ca secția de reanimare a spitalului in care era tratata se afla in renovare. Pacienta a fost transferata deși se afla in stare grava, relateaza Antena 3. Conducerea spitalului din Galați se scuza…

- Frumoasa Ana Morodan este admirata de nenumarați fani pe Instagram și nu numai, iar recent a impartașit cu aceștia care este secretul ei pentru a-și menține frumusețea, dupa cum arata Playtech . Ana Morodan se numara printre primele bloggerițe din Romania. Ea și-a extins insa sfera de activitate și…