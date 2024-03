Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, trustul Antena 1 a anunțat cine sunt concurenții de la Asia Express 2024. Sezonul șapte Asia Express pornește prin Thailanda, Malaysia și Indonezia. Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Gainușa și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin…

- Betty Salam și soțul ei formeaza una dintre echipele care vor porni in aventura Asia Express 2024. Concurenta spune ca are mari emoții, chiar daca este de atația ani in lumea mondena. Cei doi se pregatesc de momentul in care vor pleca in aventura de pe Drumul Zeilor.

- Andrei Ursu, cunoscut sub numele sau de scena WRS, a surprins fanii și telespectatorii prin anunțul sau ca va face parte din echipa emisiunii Asia Express de la Antena 1, alaturi de partenerul sau, Vlad.

- Asia Express vine cu un nou sezon plin de provocari. Reprezentanții emisiunii au anunțat deja concurenții, iar printre aceștia trebuia sa se numere și Pepe, insa artistul a refuzat sa participe. De ce, aflați in randurile urmatoare. De ce nu participa Pepe la Asia Express Pepe este unul dintre cei mai…

- Betty Salam participa la „Asia Express”, emisiunea difuzata pe Antena 1. Tanara, care e cantareața, face echipa cu Catalin Vișanescu, care nu e așa de cunoscut publicului larg. Ieri, Antena 1 a anunțat cine sunt concurenții de la Asia Express 2024. Printre aceștia se numara și Betty Salam și Catalin…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca ea și soțul ei, Catalin Vișanescu, formeaza una dintre cele noua echipe de la Asia Express sezonul 7. Iata ce mesaj a transmis in mediul online! Fanii au reacționat imediat.

- Din 5 februarie, la Antena 1, Power Couple Romania – La bine și la greu provoaca noua cupluri de vedete sa treaca prin teste extreme, dar și situații comice care vor scoate la iveala cat de bine se cunosc cu adevarat partenerii, cata incredere au, de fapt, unul in celalalt și care sunt punctele tari…

- Simona Gherghe a spus ca dupa șase ani de mariaj cu Razvan Sandulescu mai are unele discuții cu soțul, au opinii diferite, insa trec peste probleme și mereu se impaca in fața copiilor, pentru a le da un exemplu. „Ne certam”, a recunoscut prezentatoarea de la Antena 1. Din anul 2017, Simona Gherghe e…