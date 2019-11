Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Initial, in noiembrie 2016, Alina Bica a fost condamnata la 4 ani inchisoare pentru favorizarea faptuitorului, pedeapsa ramasa definitiva in iunie 2018. In martie 2019, decizia de condamnare a fost anulata de Instanta suprema, in baza deciziei Curtii Constitutionale privind nelegala compunere a completurilor de cinci judecatori. La rejudecare, miercuri, s-a respins…