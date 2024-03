Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Coaliției PNL-PSD de a susține un candidat social-democrat in fruntea Consiliului Județean Timiș, condus pana acum de liberalul Alin Nica, a starnit un scandal de proporții in filiala PNL, care s-a finalizat cu inlaturarea opozantului de la șefia filialei.

- Nicio surpriza! In sedinta Biroului Permanent National al partidului din aceasta dupa-amiaza a fost luata decizia schimbarii lui Alin Nica din functia de presedinte al PNL Timis. In locul lui a fost votta ca prese4dinte interiamr Vasile Blaga. De asemenea BPN a validat decizia luata de coalitie, respectiv…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, ca liderii coalitiei PSD-PNL au decis sa treaca peste vointa liberalilor din Timis si sa desemneze un candidat comun la presedintia Consiliului Judetean (CJ) in persoana sefului PSD Timis, Alfred Simonis. „In repetate randuri am atras atentia colegilor…

- Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de…

- Alin Nica, liderul PNL Timiș, nu vrea sub nicio forma sa renunțe la candidatura pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Județean Timiș. Liberalul susține ca șefii sai de la București i-au oferit un loc eligibil in Senatul Romaniei, insa a declinat oferta.

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. „Obtinerea statutului de membru al…

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, nu vede nicio posibilitate ca sa nu fie candidatul partidului la funcția de șef al Consiliului Județean Timiș. El a catalogat anunțul lui Ludovic Orban, de vineri, prin care acesta spunea ca Simonis va fi desemnat candidat comun din partea celor doua partide, ca fiind ”fetiș”…