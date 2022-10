Oamenii petrec ore in șir in aeroport, inainte de imbarcare, iar mai apoi urmeaza și zborul, adesea lung. In aceste condiții, este normal sa apara senzația de foame, mai ales ca exista numeroase restaurante amenajate. Pe langa faptul ca alimentele din aeroport și avion sunt foarte scumpe, unele dintre ele ar trebui evitate cu orice preț, potrivit thetravel.com . Alimente de evitat in aeroport Burgeri Daca doriți sa mancați carne in aeroport, este recomandat sa fie de pui. Alte tipuri de carne necesita o preparare riguroasa și o anumita temperatura pentru a fi considerate sigure de consumat. Burgerii…