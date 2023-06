Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase luni, diversificarea alimentației bebelușului este etapa importanta pentru creștere și dezvoltare. Trecerea de la alimentația bazata exclusiv pe lapte la cea solida reprezinta un pas uriaș in viața micuților, intrucat aceștia incep sa descopere gusturi și texturi noi.

- Steve Vai se numara printre cei mai influenti chitaristi ai scenei muzicale internationale. Celebrul artist va urca pe scena Salii Palatului pe 24 Aprilie PROGRAM 19:00 – Deschiderea Portilor 20:00 – Steve Vai REGULI DE ACCES Accesul publicului este permis incepand cu ora 19:00, iar spectacolul incepe…

- Asociația CIPRA – Centrul de Informare, PrevenireRisc și Analiza –a lansatun nou raport de cercetare realizatalaturi deReveal Marketing Research,cu scopul de a obține o imagine actualizata asupra obiceiurilor zilnice și de consum care influențeaza calitatea vieții romanilor, sub impactul schimbarilor…

- Tehnician nutriționist, antrenoare de fitness și de aerobic, Carmen Bruma are un trup de invidiat la cei 245 de ani ai sai. Vedeta a reusit sa slabeasca nu mai puțin de 37 de kilograme in urma cu mai mult timp si, de atunci, a reușit sa iși pastreze corpul intr-o condiție fizica de invidiat. Iata […]…

- De cand cu facturile mari la curent și gaz, romanii au devenit mai atenți la modul cum utilizeaza anumite lucruri prin casa. Iar adevarul este ca se poate face economie serioasa la curent electric daca ai grija la modul cum folosești aparatele din bucatarie și nu numai. Se știe ca masina de spalat,…

- Fara sali de pacanele la parterul blocurilor in localitațile mici și interzicere totala la țara, mai exact in localitațile cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Aceasta este propunerea unui proiect de lege care incearca sa protejeze in special copiii și tinerii de dependența de jocurile de noroc. La țara,…

- Interesele producatorilor locali și ale fermierilor din lanțul de aprovizionare agro-alimentar, dar și cele ale consumatorilor vor fi mai bine protejate prin regulamentul aprobat recent de Guvern.

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, județul Bacau a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri comise in trafic, au anunțat, marți, reprezentanții IPJ Bacau, scrie ziarul local Oneștiul. Totul s-a petreecut pe 26 februarie,…