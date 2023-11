Stiri pe aceeasi tema

- Concurența mare pe piața “inteligenței artificiale”. Chinezii de la Alibaba vin cu un upgrade pentru sistemul lor, pentru a provoca Microsoft și Amazon. Unitatea de cloud computing a gigantului tehnologic chinez Alibaba a dezvaluit cea mai recenta versiune a modelului sau de inteligența artificiala…

- Google, parte a grupului Alphabet, a incheiat un acord pentru a investi pana la 2 miliarde de dolari in compania de inteligenta artificiala Anthropic, potrivit unui purtator de cuvant al startupului, citat de Reuters, informeaza News.ro. Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul…

- Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul OpenAI si a fost de acord sa adauge 1,5 miliarde de dolari, in timp, a spus purtatorul de cuvant. Google este deja un investitor in Anthropic, iar investitia proaspata subliniaza o intensificare a eforturilor sale de a concura mai bine…

- Xiaomi pare ca se pregatește sa renunțe la vechiul MIUI, probabil veriga cea mai slaba a telefoanelor sale. Compania nu incerca sa ascunda faptul ca interfața sa era inspirata foarte mult de iOS-ul de la Apple, iar, in curand, cele doua sisteme de operare vor fi și mai similare. In locul vechiului MIUI,…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi guvernului de la Moscova sa accelereze dezvoltarea inteligentei artificiale (AI), in special pentru a face fata concurentei occidentale in domeniu, transmite AFP. Conform unui document publicat pe site-ul oficial al Kremlinului dupa o sedinta de guvern, Putin…

- “Suntem incantati sa anuntam ca Ernie Bot este acum pe deplin disponibil pentru publicul larg, incepand cu 31 august”, a transmis Baidu intr-un comunicat. “In plus fata de Ernie Bot, Baidu invata sa lanseze o serie de noi aplicatii nascute din inteligenta artificiala care le vor permite utilizatorilor…

- Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme,…