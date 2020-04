Alianţa USR PLUS: Sarabanda populismului va pune economia pe butuci Alianta USR PLUS apreciaza ca printr-o serie de ordonante de urgenta aprobate, precum si prin proiecte de lege initiate de PSD, Pro Romania si ALDE marea majoritate a firmelor si a cetatenilor sunt incurajati sa nu mai plateasca facturile de utilitati, ratele lunare la creditele bancare, taxele si impozitele catre stat. Conform unui comunicat al Aliantei USR PLUS, astfel de masuri sunt "incomplete, creeaza blocajul economiei si disparitia banilor" din economie, iar Romania risca sa ajunga in cateva luni "intr-o criza si mai serioasa". "Masurile propuse de Guvern si de Parlament par a veni in sprijinul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sub presiuni populiste nejustificate si in lipsa unei consultari rapide si necomplicate cu actorii economiei reale, situatia de criza va fi amplificata, provocand ecosistemului antreprenorial si macroeconomic prejudicii irecuperabile. Solicitam autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat joi dimineata principalele masuri luate de Guvern pentru economie, precum sustinerea de la buget a somajului tehnic, rambursarea TVA si plafon mai mare de garantare a creditelor pentru IMM-uri.

- Liderul PLUS Dacian Ciolos afirma ca formatiunea sa este gata sa mearga in Parlament si sa prezinte programul si echipa de guvernare si reitereaza ca pozitia sa, a PLUS, dar si a Aliantei USR PLUS ramane aceea ca cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate.

- Liderii județeni PSD au convenit miercuri, in ședința CEX din Parlament, ca fiecare județ are liber la alianțe politice. „Bucureștiul nu se baga peste noi. Ii informam inainte, dar facem cu cine e nevoie. Daca maximizam rezultatul, orice alianța e buna”, spun surse social-democrate. Nu s-a pronunțat…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus vineri intr-un interviu ca Pro Romania, ALDE și PMP au emoții legate de intrarea in Parlament astfel ca exista „tatonari” intre partidele aflate in pericol. Intr-o postare pe Facebook, Tariceanu a transmis dupa interviu ca presa ar fi interpretat greșit…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca n-ar fi legala desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de prim-ministru, dupa ce a fost dat jos prin moțiune de cenzura.Citește și: SURSE - PSD a stabilit planul: cum vor MACELARI valul de OUG-uri date de Guvern ”Avem un…

- PSD și Pro Romania au majoritate in jurul propunerii de premier Remus Pricopie, a declarat președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, inainte de a merge la consultarile convocate de șeful statului.

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…