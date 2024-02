Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și agricultorii care protesteaza la vama Leușeni-Albița vin cu un ultimatum pentru autoritațile centrale de la Chișinau. Protestatari, care la moment au deblocat drumul de acces catre vama, cer ca miine, 14 februarie sa aiba intilniri in format Președinție - Guvern - Parlament, in caz contrar…

- Drumul de acces spre postul vamal Leușeni-Albița a fost deblocat, anunța Noi.md cu referire la Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Potrivit sursei, circulația mijloacelor de transport a fost reluata in regim normal. {{730870}}Concomitent, Serviciul Vamal amintește ca prin posturile vamale Costești-Stinca,…

- Fermierii care vineri au blocat, timp peste cinci ore, cu utilaje agricole si alte autovehicule drumul zona punctului de trecere a frontierei Calafat au decis sa renunte la protest si sa elibereze drumul, dupa ce prefectul judetului Dolj, Dan Diaconu, a mers sa discute cu ei, vineri dupa amiaza. „In…

- Transportatorii vor sa incheie protocoale cu asiguratori din afara tarii pentru a le vinde polite RCA la tariful de referinta al Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF , a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati…

- Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani, in sedinta de Guvern, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa."Inca de anul trecut am facut aceste demersuri pentru sistemul de sanatate, aproband, din cate imi aduc…

- Intr-un raport tulburator trimis catre Președinție, Parlament, Guvern și Ministerul Sanatații, Curtea de Conturi a dezvaluit realitatea extrem de trista a sistemului spitalicesc romanesc. Analiza detaliata a perioadei 2014-2021 releva o imagine sumbra, in care aproximativ jumatate din spitalele Ministerului…

- Vești bune pentru localnicii din Marca. Pericolul inundațiilor a trecut, iar apa s-a retras de pe drumul comunal 93, in zona podului peste raul Barcau. Circulația a fost reluata pe șoseaua de acces in sat atat pentru pietoni cat și pentru mașini. Din pacate, joi dimineața, o porțiune de drum a fost…