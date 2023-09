Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Polonia și Ungaria, acum și Slovacia restricționeaza cerealele ucrainene: Romania mai așteapta!Slovacia a anuntat la randul ei ca restrictioneaza importurile de cereale din Ucraina, alaturi de Polonia si Ungaria, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu extinda interdictia impusa importurilor in…

- Deși in Romania este permis doar tranzitul de cereale din Ucraina, in realitate, volume mari raman in țara, acestea fiind importate prin Republica Moldova. O afacere profitabila pentru traderi, dar și pentru antreprenorii sau fermierii autohtoni care au facilitat și au facut un business din achiziționarea…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare cere prelungirea interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina, dupa 15 septembrie, pe fondul pierderilor suferite de fermierii romani. Daca nu vor fi luate masuri, agricultorii anunta ca vor bloca Portul Constanta si vamile. Alianta, formata din principalele…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din Romania, a transmis o catre oficialii guvernamentali romani, dar si catre autoritatile Uniunii Europene in care sustine necesitatea prelungirii interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina, dupa…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Restricțiile care vizeaza importurile de cereale ucrainene, impuse de Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania si Bulgaria in luna aprilie ar urma sa fie fie ridicate in septembrie, insa cele cinci țarii solicita prelungirea lor pana la sfarșitul acestui an. Franța și Germania au anunțat marți ca se opun…

- Ministrul Florin-Ionuț Barbu va participa la intalnirea miniștrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina, ce se va desfașura in data de 19 iulie 2023, la Varșovia. Tema principala a reuniunii vizeaza situația de pe piețele agricole ca urmare a…

- Miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia și omologii lor din Republica Moldova și Ucraina se reunesc astazi la Varșovia pentru a discuta despre situația de pe piețele agricole, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza Rador.Cele cinci țari ar dori…