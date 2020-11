Algerienii, chemaţi să voteze în cadrul unui referendum pentru revizuirea Constituţiei Aproape 25 de milioane de algerieni au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum pentru o revizuire a Constitutiei care sa intoarca pagina miscarii de contestare populara "Hirak", in absenta initiatorului acestui referendum, presedintele Abdelmadjid Tebboune, spitalizat in strainatate, informeaza AFP si Reuters. Victoria taberei "da" nu starneste nicio indoiala, in conditiile in care campania electorala, care a lasat populatia indiferenta, a fost in sens unic, iar sustinatorii taberei "nu" nu a putut sa organizeze mitinguri. Data referendumului nu a fost aleasa intamplator: pe 1 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

