Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres .

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat joi, intr-un interviu acordat presei regionale, ca intentioneaza sa traseze un "nou drum" cu "o echipa noua", confirmand implicit o remaniere ministeriala asteptata in urmatoarele zile, scrie AFP. "Va trebui sa fac alegeri pentru a conduce pe noul drum.…

- Conform site-ului Mediapart, președintele Franței, Emmanuel Macron (42 de ani), s-ar fi oferit sa il ajute pe Michel Platini (65) in legatura cu problemele sale cu justiția, pornite de la atribuirea Cupei Mondiale din 2022 catre Qatar. ...

- Carl Bernstein, unul dintre jurnaliștii care declanșat scandalul Watergate, succes mediatic din anii 1970 care a dus la o criza politica majora, culminand cu demisia președintelui Richard Nixon, a scris un articol pentru CNN, in care analieazeaza stenograme secrete ale discuțiilor lui Donald Trump,…

- Spania și Franța repornesc sectorul turistic. In Germania, situația s-a agravat dupa relaxarea restricțiilor Doua dintre statele europene cele mai afectate de pandemie, Spania și Franța, au eliminat o noua serie de restricții in acest weekend. Madridul a redeschis granițele pentru cetațenii Uniunii,…

- Un bust al generalului Charles de Gaulle a fost vandalizat in localitatea Hautmont (nordul Frantei), capul statuii fiind acoperit cu vopsea portocalie fluorescenta, iar pe piedestal a fost scris cuvantul "sclav" cu portocaliu, a anuntat luni primaria, relateaza AFP potrivit Agerpres. Acest act de…

- Am ascultat, zilele acestea, doi președinți ai unor țari europene - cel al Franței, in care locuiesc, și cel al Romaniei mele natale, - adresandu-se conaționalilor lor, in contextul masurilor de izolare adoptate in lupta impotriva pandemiei de coronavirus.Am auzit doua tipuri de discurs – unul autoritar,…

- Emmanuel Macron (42 de ani), președintele Franței, a declarat ca o noua evaluare privind situația din țara a pandemiei de coronavirus va fi efectuata la jumatatea lunii mai. De asemenea, Macron considera ca adunarile publice, printre care sunt incluse și activitațile sportive, ar putea fi reluate in…