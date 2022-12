Stiri pe aceeasi tema

- Imagini emoționante: adolescenta cu brațele replantate. O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele unei adolescente de 15 ani, ranita grav intr-un accident rutier.

- “Starea fetei este foarte buna, in cursul zilei de luni a avut o noua interventie chirurgicala in care a fost grefat complet bratul drept, putem spune ca membrul superior drept a fost acoperit in totalitate, la bratul stang a avut o interventie de acoperire partiala a defectelor cutanate, necesita inca…

- Alexia, adolescenta careia i s-au reimplantat ambele maini, dupa ce a fost ranita grav in tragicul accident de la Pașcani, se simte din ce in ce mai bine. Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” a declarat,…

- Fundatia pentru Copii Ronald McDonald a dotat Spitalul pentru Copii ,,Sf Maria" Iasi cu aparatura in valoare de 40.000 de euro, in urma unei campanii initiate de Paul Dragan, director McDonald"s Romania. Din suma stransa s-au achizitionat un dispozitiv pentru monitorizarea infectiilor nosocomiale (inclusiv…