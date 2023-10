Stiri pe aceeasi tema

- A doua ediție a celui mai nou sezon America Express, Drumul Soarelui a fost cu multe tensiuni. Efortul depus și miza primului joc de amuleta din i-au facut pe concurenți sa rabufneasca, astfel ca au aparut primele certuri intre Iulia Albu și partenerul ei. Ce i-a facut pe cei doi sa se enerveze atat…

- In aceasta seara a inceput cel de-al dolea episod din America Express: Drumul Soarelui, iar toate cele 9 echipe au fost in cautarea rucsacilor, dar nu inainte de a rezolva anumite misiuni. De reamintit ca totul se intampla in Comuna 13, cel mai periculos loc. In timpul misiunilor, Alexia Eram a luat…

- Primul episod din noul sezon America Express a adus in fața telespectaroilor unul din cele mai grele momente. Toate cele 9 echipe au avut de parcurs un traseu prin cea mai periculoasa zona, Medellin. Printre cele 9 echipe, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au aflat cu cați bani traiește familia care…

- Alexia Eram traverseaza cea mai grea perioada de pana acum, care a marcat-o complet. Fiica celebrei prezentatoare de știri, Andreea Esca, a pierdut una dintre cele mai importate persoane din viața ei. Influencerița este in doliu și a vorbit, despre tot ce simte, pe rețelele de socializare. Alexia Eram…

- America Express 2023 a lasat urme adanci pentru unii concurenți. O vedeta a vorbit despre cele mai grele experiențe din cadrul competiției, care au marcat-o pe deplin. A avut momente in care a clacat și cu greu a mai gasit puterea de a continua. Vedeta traumatizata la America Express 2023 America Express…

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…

- Poate pare greu de crezut pentru crescatorii amatori de animale, insa specialiștii recomanda includerea glucozei in dieta acestor inaripate. Afla, din randurile de mai jos, de ce ar trebui sa le dai zahar gainilor din curtea ta și cat dulce au voie pasarile sa manance. De ce sa le dai zahar gainilor…