Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat, vineri, ca a cerut Romsilva ca pana in septembrie 2020 padurile seculare sa fie puse sub protecție pentru a fi conservate. In Romania au fost identificate peste...

- Limitele ariilor naturale din Brașov, in dezbatere publica dupa ridicarea starii de urgența Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat in cadrul vizitei sale la Zarnești, de la inceputul saptamanii, ca dupa incheierea starii de urgența va fi reluata dezbaterea publica a Programului Inspire…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va participa astazi, 27 aprilie, la o vizita de lucru in Parcul Național Piatra Craiului, din județul Brașov. Costel Alexe, va vorbi despre noile masuri pentru protecția parcurilor naționale din Romania. Ministrul Mediului a mai vizitat județul…

- SCANDALUL padurilor rase pur și simplu de pe fața pamantului in timpul Starii de urgența ia amploare. Dupa ce in mediul online au aparut imagini cu camioane intregi și garnituri de tren pline cu bușteni seculari cazuți sub drujbele unor afaceriști veroși cu adanci legaturi in Guvernul Orban, atat…

- Avocatul Poporului cere SISTAREA taierii padurilor in starea de urgența! Ministrul Mediului refuzat. Avocatul Poporului s-a autosesizat referitor la defrișarile masive ale terenurilor forestiere și a cerut Ministerului de Interne sa ia in considerare sistarea taierilor de padure in perioada starii de…

- Cu aproximativ o saptamana in urma, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor din Guvernul Orban, liberalul Costel Alexe, a facut o vizita politica in județul Maramureș, lansand atacuri nefondate la adresa administrației județene. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a aratat ca…

- Concentratiile tuturor poluantilor monitorizati s-au situat mult sub valorile limita in Capitala in ultima saptamana, motiv pentru cei de la Ministerul Mediului sa scrie pe pagina de Facebook, „Bucureștenii respira, astazi, aer de munte” Conform celor de la Mediu, dupa evaluarea datelor, se reconfirma…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat pe pagina sa de socializare, ca institutia pe care o conduce a pus la dispozitia autoritatilor peste 300 de camere si locuri de cazare in imobilele ce apartin de Romsilva sau Apele Romane.”Suntem in alerta pentru a fi pregatiti cu suficiente capacitati…