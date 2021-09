Alexandru Sassu s-a stins din viață Politicianul Alexandru Sassu s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Alexandru Sassu a participat activ la Revoluția din Decembrie 1989, fiind unul dintre liderii Baricadei și al grupului care a ocupat in 22 Decembrie sediul CC al PCR. Politicianul roman Alexandru Sassu a fost vicelider și apoi lider al grupului parlamentar PD din Camera Deputaților pana in anul 2003. Ca urmare a deciziei conducerii PD de a trece la o orientare politica de dreapta, Sassu a parasit PD impreuna cu Bogdan Niculescu-Duvaz și a aderat la Partidul Social Democrat. In legislatura 2000-2004, Alexandru Sassu a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

