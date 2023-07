Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu liderii Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din Romania și cu cei ai Blocului Național Sindical. In timp ce angajații din sistemul public de sanatate sunt hotarați sa continue protestele daca nu le sunt soluționate revendicarile și amenința cu greva generala,…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Institutul Clinic Fundeni, potrivit Agerpres. „In fiecare an, in Romania, sunt inregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre…

- Romania nu are neaparat un deficit de medici, la ora actuala, pentru ca numarul acestora e apropiat de media Uniunii Europene, ci are un deficit de medici zonal, spune Ministerul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat miercuri ca in Romania nu avem neaparat un deficit de medici la ora actuala, pentru ca numarul de medici in Romania este apropiat de media Uniunii Europene ci avem un deficit de medici zonal, potrivit news.ro.”Nu avem neaparat un deficit de medici…

- Realizarea Centrului de Mari Arși de la Timișoara, care ar urma sa fie primul din țara, a intrat in linie dreapta dupa semnarea, ieri, a contractului de construcție, informeaza Rador.Noua cladire care va fi ridicata in incinta Spitalului Județean Timișoara va avea șase paturi pentru mari arși, șase…

- Utilizarea medicamentelor biosimilare este esentiala pentru ca imbunatateste accesul la medicamente si produce economii de bani care pot fi utilizati pentru extinderea programelor existente si pentru accesul mai multor pacienti la tratament, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- „Echipa Ministerului Sanatatii a lucrat intens pentru a finaliza cat mai rapid licitatiile pentru proiectele tehnice ale celor trei spitale regionale. La Iasi, proiectul a fost finalizat si, din toamna, va incepe construirea efectiva a spitalului Regional. La jumatatea acestui an vom finaliza si proiectul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut apel catre toate unitațile medicale din Romania sa scoata la concurs posturile disponibile, chiar daca au fost interzise angajarile la stat.