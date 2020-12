Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre membrii cabinetului Cițu au facut, joi, declarații despre prioritațile lor la preluarea mandatelor. Catalin Drula isi propune operationalizarea noii companii de investitii rutiere ”Vom operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi…

- Executia pe marile proiecte de investitii derulate prin proiecte din fonduri europene majore va fi monitorizata foarte strict, atat lunar cat si trimestrial, a afirmat, joi, ministrul Finantelor Publice, Alexandru Nazare, la preluarea mandatului. "Sunt atat onorat cat si responsabilizat pentru a prelua…

- Alexandru Nazare va fi ministrul finanțelor in Guvernul Florin Cițu, o soluție de ultim moment menita sa impace taberele din PNL, el impunandu-se in fața lui Marcel Boloș ori Bogdan Huțuca. In varsta de 40 de ani, Alexandru Nazare este cunoscut pentru mandatul sau de ministru al Transporturilor (2012)…

- Aspirina analgezica va fi testata ca posibil tratament pentru coronavirus intr-un studiu major din Marea Britanie, pentru a evalua daca ar putea reduce riscul formarii cheagurilor de sange la persoanele cu Covid-19, relateaza The Independent. Studiul RECOVERY, care investigheaza o serie de tratamente…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența discuta, joi seara, noi restricții ce urmeaza sa fie impuse populației, dupa ce numarul de infectari la nivel național se apropie de 10.000 de cazuri zilnice. Printre restricțiile luate in calcul este carantinarea localitaților cu o rata de incidența de…

- Noul spital de ingrijiri și paliație din Botoșani, care deține 120 de paturi pentru pacienți COVID-19 nu a fost inca deschis, deși este finalizat, deoarece nu este racordat la utilitați, conform Monitorul de Botoșani. Spitalul a fost renovat inca din vara, cu fonduri alocate din bugetul statului, prin…

- Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor care sunt necesare in aceasta perioada, a declarat joi Florin Citu, ministrul Finantelor Publice. “Nu crestem taxele. Am spus: nu vom creste taxele…