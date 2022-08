Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca istoria comunismului romanesc ar trebui introdusa ca disciplina obligatorie in liceu, el precizand ca acest lucru ar reprezenta ”cea mai adevarata si profunda condamnare a comunismului, a crimelor si abuzurilor sale”.

- In cadrul Forumului Educației organizat astazi la Iași, in prezența ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a propus, in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei,…

- Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a fost in vizita, alaturi de Carmen Uscatu, la primul spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania, construit de asociația „Daruieșe viața”, exclusiv din donații.

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca radarele fixe trebuie legalizate, el precizand ca peste tot in lume instalarea acestor radare a dus la scaderea numarului de accidente si cresterea sigurantei in trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pentru a devia atenția națiunii de la scandalul legat de scurgerea in presa a Pachetului Legilor Siguranței Naționale, ”baieții” cu misiunea in controlul informațiilor publice au scos de la naftalina o decizie din 31 mai 2022, de anularea a certificatului de revoluționar al lui Ion Iliescu. Secretariatul…

- Sindicaliștii din invațamant nu cred ca Guvernul vrea sa majoreze salariile profesorilor, in ciuda declarației ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Reprezentanții angajaților din sistemul de invațamant preuniversitar apreciaza ca bunele intenții ale ministrului Educației nu pot avea niciun efect,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un punct de minim cu calitatea educatiei din Romania, aceasta fiind o concluzie trista trasa, atat in urma testarii elevilor, cat si dupa ce mediul academic a atras atentia privind calitatea slaba a absolventilor de liceu care intra…

- Ministrul Educatiei anunta noi planuri de invațamant, de anul viitor. Schimbari pentru elevii de gimnaziu și liceu Sorin Cimpeanu pregateste modificarea Legii Educației. Ministrul Educatiei spera sa aiba susținerea Parlamentului in acest sens.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta noi planuri de…