Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care a pus viața de familie pe primul loc, Celia a anunțat ca iși dorește ca in 2024 sa revina pe scena. In acest an, s-au implinit doua decenii de cand s-a lansat in industria muzicala din Romania.

- REȘIȚA – Prezent la Gala Fotbalului Carașean, invitat de președintele AJF, Viorel Lolea, antrenorul Daniel Oprița a vorbit despre prima partida oficiala din acest an pentru echipa sa, chiar cea impotriva formației din Valea Domanului! Diferența de locuri din clasament este mare intre cele doua formații,…

- Vineri, 1 decembrie 2023, a avut loc la Teatrul Municipal Carei un program festiv dedicat Zilei Naționale. In prima parte a programului au evoluat tinerii de la cercurile Casei de Cultura precum și taraful Ceatara din Carei cu ansamblul de dansuri. A urmat corul asociației Unirea 2009 iar finalul a…

- Moș Nicolae le aduce targoviștenilor un nou concert Trooper. Sambata, 9 decembrie a.c., baieții vor urca din nou pe scena de la Clubul Studenților din Targoviște, bineințeles alaturi de Lovebite. In aceeași seara, inițial suprapus peste evenimentul Trooper, fusese anunțat și un concert de colinde in…

- O frumoasa poveste cu parfum interbelic - „The Glamour of The 20"s" - s-a consumat joi seara, pe scena Casei de Cultura, la Balul Bobocilor de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava.Sute de spectatori au pașit vrajiți intr-o calatorie imaginara in anii `20, ...

- Narcisa Suciu a trecut printr-o cumpana anul trecut, in luna iulie, cand a fost operata de urgența, dupa ce i s-a spart apendicele și a facut septicemie. La mai bine de un an de la complexa intervenția chirurgicala prin care a trecut și care a durat 4 ore, artista a povestit, pentru Playtech Știri,…

- Marele artist Adrian Daminescu, interpretul șlagarului ”Și m-am indragostit de tine”, a bifat, zilele trecute, o revenire in forța pe scena, la doi ani și jumatate de cand a primit un diagnostic dur: cancer pulmonar. Dana Daminescu, soția lui, care ii este și impresar, a vorbit, in exclusivitate pentru…

- Anunțul care da fiori lumii: Liderul Hezbollah va susține vineri un discurs important - Și gruparea Wagner revine 'in scena' (WSJ)SUA au informatii potrivit carora compania paramilitara rusa Wagner Group ar putea furniza Hezbollah un sistem avansat de aparare aeriana, scrie The Wall Street Journal…