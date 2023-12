Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Oanei Radu a spus cum e viața de burlac, dupa desparțirea de artista. Catalin Dobrescu recunoaște ca exista unele parți bune, dar și unele parți mai puțin bune, spre exemplu acum nu are așa de mulți prieteni care sa ii fie alaturi. In noiembrie s-a aflat ca Oana Radu și Catalin Dobrescu…

- Raluca Pastrama a facut primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, barbatul cu care s-a casatorit dupa ce s-a desparțit de Pepe. Fosta soție a cantarețului a dezvaluit cand a avut loc separarea.Zvonurile despre desparțirea dintre Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru au aparut in urma cu mai multe…

- Vestea ca Rona Hartner a murit a adus multa suferința in sufletele celor care au iubit-o. Ozana Barabancea este copleșita de durere, dupa ce a primit tragica veste ca prietena și colega ei s-a stins din viața. Artista a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro.

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș, formeaza un cuplu de doi ani și sunt casatoriți de un an. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna, insa, ca in orice familie, mai apar și mici certuri sau neințelegeri. Cantareața ne spune, in eclusivitate pentru Spynews.ro, de la ce ajunge sa aiba discuții…

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Lolrelai iubește și e cea mai fericita, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro confirma noua relație. Tanara formeaza un cuplu cu Ionuț Popa, tanarul care a participat la mai multe show-uri TV și care, la randul sau, nu e nou in lumina reflectoarelor. Iata ce spune…

- In ultimele zile circula tot mai multe zvonuri ca inca o desparțire a avut loc in showbiz. La trei ani de la nunta, cantareața Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, s-ar fi desparțit. Semnele unei posibile separari sunt mai multe decat evidente, așa ca daca Oana Radu a preferat sa nu vorbeasca pana…

- Rose Adhiambo a nascut! Bruneta a adus pe lume, in urma cu doua zile, o fetița. Tanara a devenit mama pentru a doua oara. Spynews.ro are declarații exclusive! Ce spune vedeta despre cea mica și ce reacție a avut fiica cea mare a vedetei.