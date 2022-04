Alexandra Stan, Loredana Groza, Zdob si Zdub si multi alti artisti romani s-au implicat in mitingul online Stand Up For Ukraine ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 8 aprilie 2022, la initiativa Global Citizen, organizatia mondiala ce lupta impotriva saraciei din intreaga lume, a fost organizat in Social Media un miting digital, #StandUpForUkraine, cu marturii si declaratii ale susținatorilor de la nivel local, solicitari de ajutor umanitar și apariții…

- Formația Zdob si Zdub s-a alaturat campaniei Global Citizen „Stand Up For Ukraine” și indeamna oamenii sa doneze pentru copiii ucraineni refugiati. Solistul formației Roman Iagupov a spus ca razboiul din Ucraina „este o tragedie pentru toata lumea”, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. „Din…

- Cațiva artiști romani care traiesc la Paris și-au aratat intr-un fel special solidaritatea fața de tragedia din Ucraina. Ei au citit fragmente din opera unei scriitoare din Ucraina, un gest emoționant fața de dramele care se petrec de doua saptamani in aceasta țara.

- Dr. Lelia Rus Pirvan, managerul Muzeului de Arta Constanta, a fost invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 2 martie 2022, de la ora 14.00, iar cu aceasta ocazie a povestit pe larg despre comorile pe care iubitorii de arta si de frumos le pot gasi la Topalu. Operele de arta au fost donate de doctorul…

- Loredana Groza este foarte activa pe paginile de socializare și impartașește multe momente importante cu urmaritorii ei. De data aceasta, artista a postat mai multe imagini alaturi de Nick Casciaro din Abu Dhabi. Cum s-au afișat cei doi artiști.

- In premiera: se scot la licitație, pentru prețuri de pornire nemaiintalnite in piața romaneasca de arta, opere semnate de mari artiști romani. Prețuri de pornire de cateva sute de euro permit accesul la opere de arta romaneasca, fie acestea de gravura, grafica ori acuarela, dar și picturi in ulei…