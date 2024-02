Te-ai pensionat? Felicitări! E momentul să începi să-ți cauți un job Anul acesta peste un sfert de milion de romani vor implini varsta de 65 de ani, varsta la care cei mai mulți viseaza sa se retraga și sa se bucure de timpul ramas alaturi de nepoți. Din pacate, creșterea costului vieții, combinata cu nesiguranța zilei de maine ii face pe seniorii romani sa ia in calcul angajarea macar in sistem part-time, pentru niște bani in plus. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

