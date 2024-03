Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa.

- RETIM impreuna cu ADID Timiș anunța inceperea campaniei de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 rural a județului Timiș ce va avea loc in perioada 01 februarie – 01 martie 2024 in localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș,…

- Un camion a intrat in plin intr-un autobuz plin cu pasageri, in județul Timiș. A fost activat Planul Roșu de intervenție și zeci de salvatori au ajuns la fața locului. Din primele informații sunt 11 raniți. Circuația pe DN69 este blocata.

- Festivalul Diploma Show lanseaza seria de podcasturi „Friends of the Arts”, produsa de Black Rhino Radio si moderata de Artemisa Pascu. Friends of the Arts - A DIPLOMA Show Podcast continua misiunea proiectului de a promova si sustine tinerii artisti, designeri si arhitecti, potrivit news.ro.In primul…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au oprit pentru control, in ziua de 18 ianuarie a.c., un autobuz cu 12 pasageri, care se deplasa spre Italia, condus de un barbat de 37 de ani, din Republica Moldova. In urma verificarii cartelei tahograf, s-a constatat ca șoferul utiliza cartela…

- Trei artiști vizuali și doi peisagiști vor lucra la a dezvolta atractivitatea zonei in care se afla conacul Mocioni din Foeni, prin picturi murale și amenajarea de spații verzi. Ei vor fi selectați in urma unui proiect al Asociației Miltonia, partener in proiectul de reabilitare a castelului. Inițiativa…