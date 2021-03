Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vorbele acide pe care Elena Merișoreanu le-a aruncat Mariei Dragomiroiu, artista a luat-o in vizor și pe Saveta Bogdan. Cele doua au ajuns din cele mai bune pritene, dușmance de moarte, iar contrele dure sunt departe de a fi pe sfarșite.

- CHIȘINAU 2 mar - Sputnik. Unii parinți au ajuns la limita rabdarii și vor sa iasa la protest. Aceștia intenționeaza sa organizeze o manifestație in fața Parlamentului vineri, 5 martie, la ora 13:00. Parinții sunt nemulțumiți de decizia CNESP privind trecerea elevilor la invațamantul de la distanța…

- O simpla comunicare in mediul online poate costa foarte mult, iar Ioana, o femeie indragostita lulea de un soldat american e printre victimele inșelatoriei! Ce spune aceasta despre langa care ar fi vrut sa se vada toata viața.

- Cum fac, cum nu fac și ajung din nou in atenția fanilor! Nu, nu s-au certat și nici nu s-au desparțit, insa au șocat cu ultima apariție. Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, parada in rochii de mireasa, in propria locuința. Imagini uluitoare cu faimosul cuplu.

- O femeie a marturisit ca și ea a cazut prada inșelatoriei creditelor online, gasite pe site-urile de socializare. Din fericire, aceasta a pierdut o suma mica de bani, insa este posibil ca șoferul Sorin sa aiba o implicare, mai ales ca și el avea probleme cu banii. Prin aceasta metoda ar fi putut sa…

- Se zguduie din temelii Poliția Romana! A izbucnit un scandal incredibil in interior! In rolul principal este chiar unul dintre foștii șefi din Poliția Romana.S-au aruncat cuvinte grele. „Uite, mai prapaditule, unde a fost și cand s-a intors... Citește AICI un DIALOG HALUCINANT intre polițiști - Scandalul…

- Ilie Nastase este acuzat de soția sa, Ioana, ca ar fi batut-o in locuința lor din București. Femeia a sunat la Poliție și doar așa ar fi scapat din mainile fostului tenismen. Cu toate acestea, bruneta nu a depus o plangere impotriva partenerului. In presa s-au vehiculat doua nume ca fiind motivele producerii…

- Rasturnare de situație in relația soților Bodi! Ionuț Bodi, regele Tik Tok-ului de la Acces Direct, are și soție și amanta? Claudia, femeia cu care o ”inșala” pe Alexandra! Ce a aparut pe conturile celor trei de Tik Tok?