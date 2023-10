Alexandra Păcuraru: „Bunicii s-au săturat de tranzacții electorale cu sume și procente aruncate la derută în spațiul public” Presiunea pe noi e fantastica, eu știu asta. Multe lucruri se intampla zi de zi și, inevitabil, sunt și victime colaterale. De aceea este important ca toți sa ne dorim pacea, sa ne purtam unii cu ceilalți cum ne purtam cu un ou, pentru ca nu știm cine și cum e cel din fata noastra și, mai ales, daca ne vom murdari sufletul cu rau. Oul crud este foarte sensibil, se sparge foarte ușor, asemenea omului care se poate rani foarte ușor. Trebuia sa fiu in Israel astazi, așa am spus, așa am vrut, mi-am aratat deschiderea totala dar din cauza instabilitații din Tel Aviv vizita mea s-a anulat. Mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a vizitat Romania pe 10 octombrie, dar vizita nu a decurs in totalitate conform planului, cu un discurs programat in fața legislativului țarii amanat in ultimul moment, scrie foreignpolicy.com. Zelensky insuși a anulat discursul, dar adevaratul motiv a fost…

- Germania intentioneaza sa furnizeze Ucrainei noi sisteme de aparare aeriana pentru a ajuta Kievul sa protejeze navele cu cereale de posibilele atacuri rusesti, informeaza Bloomberg citand surse guvernamentale. Astfel, potrivit acestor surse, care au dorit sa isi pastreze anonimatul, Germania va trimite…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- Comisia Europeana (CE) ”analizeaza cu atentie” subventionarea transportarii cerealelor ucrainene prin statele membre UE, dupa ce cateva tari au interzis importurile, a anuntat sambata postul public de radio din Polonia, fara a preciza sursa informatiei, transmite Bloomberg. Problema sprijinirii costurilor…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Rusia iși va consolida forțele la granițele sale vestice dupa aderarea Finlandei la NATO, alianța condusa de SUA, a declarat miercuri, 9 august, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, in cadrul unei reuniuni a consiliului de conducere al ministerului, informeaza Reuters.Șoigu a precizat ca Polonia,…