- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a castigat, alaturi de Chantal Skamlova (Slovacia), titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Budapesta, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, vineri, dupa ce au dispus in finala de cuplul americano-mexican Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos, cu…

- WIMBLEDON 2018. In rest, nu sunt modificari importante pe lista capilor de serie, liderul WTA, Simona Halep, fiind favorita principala a competitiei feminine. Totusi, in urma intrarii Serenei Williams in randul favoritelor, Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA, a coborat o pozitie pe lista capilor de…

- Jucatoarea de 20 de ani Elena-Gabriela Ruse, locul 197 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe Alexandra Cadantu, locul 253 WTA, in turul I al calificarilor de la Wimbledon, scrie News.ro. In faza urmatoare, Ruse ar ...

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, sambata seara, dupa victoria din finala cu americanca Sloane Stephens, ca titlul de la Roland Garros este unul special si ca va ramane pentru totdeauna in inima ei. Conform site-ului oficial al WTA, Halep a afirmat in conferinta de presa…

- Mihaela Buzarnescu, dupa cel mai tare rezultate in cariera, optimile de finala la Roland Garros: ”Plec in Bora Bora”! Jucatoarea care dupa turneul parizian va intra in Top 30 a acordat astazi un interviu pentru ”Libertatea”. Buzarnescu (favorita 31) a pierdut clar, in ”optimi”, la Roland Garros, 1-6,…

- Perechea romana Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru a castigat proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, sambata, dupa 7-5, 7-5 in finala cu cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Anastasia Rodionova (Australia). AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- Perechea Raluca Olaru/Anna Blinkova (Romania/Rusia) a castigat, vineri, proba de dublu din cadrul turneului de la Rabat, cu premii totale de 250.000 de dolari.Olaru si Blinkova au invins in finala cuplul Georgina Garcia Perez/Fanny Stollar (Spania/Ungaria), scor 6-4, 6-4, scrie news.ro.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari, dupa ce a dispus de Magdalena Rybarikova (Slovacia), cu 4-6, 6-2, 6-3. Simona Halep (26 ani) a obtinut victoria…