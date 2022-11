Alexander Dughin: Rusia duce un „război sfânt” împotriva „anticristului” și „Occidentului satanic” Forțele ruse duc un „razboi sfant” impotriva „anticristului”, a afirmat ideologul rus naționalist Alexander Dughin, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, potrivit Sky News . Intr-un interviu acordat televiziunii ruse de stat, Dughin, a carui fiica, Daria Dughina, a fost asasinata in luna august intr-un atac cu mașina-capcana in apropiere de Moscova, a declarat ca este de acord cu comentariile facute de liderul autoritar al Ceceniei, Ramzan Kadirov, care a cerut Rusiei sa efectueze o desatanizare in Ucraina. „Este o batalie sfanta impotriva Occidentului satanic!”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat vineri razboiul Rusiei in Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova i-ar putea trimite pe toti dusmanii ei in focurilor vesnice ale Gheenei, relateaza Reuters. Medvedev,…

- Dmitri Medvedev a considerat vineri, 4 noiembrie, ca razboiul Rusiei in Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova i-ar putea trimite pe toti dusmanii ei in focurilor vesnice ale Gheenei, relateaza Reuters . Invazia Ucrainei de catre Rusia a ucis zeci de mii de persoane si a declansat…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a catalogiat vineri razboiul Rusiei in Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova i-ar putea trimite pe toti dusmanii ei in focurilor vesnice ale Gheenei, relateaza Reuters.Intr-un mesaj cu ocazia Zilei Unitatii Nationale a Rusiei, Medvedev…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a considerat vineri razboiul Rusiei in Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova i-ar putea trimite pe toti dusmanii ei in focurilor vesnice ale Gheenei, relateaza Reuters.

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține ca Rusia duce in Ucraina o lupta sacra impotriva Satanei și amenința ca Moscova ar putea trimite toți dușmanii sai in focurile eterne ale Gheenei, potrivit Sky News . Medvedev, care s-a prezentat candva drept un reformator liberal, cand a fost președinte…

- Un nou moment halucinant a avut loc la televiziunile rusești. In cadrul unei emisiuni, Ucraina este acuzata ca are „deja” o bomba nucleara pe care se pregatește sa o detoneze pentru a justifica intrarea SUA in razboi. „Exista deja o incarcatura termonucleara in Nikolaev care va fi desemnata pentru a…

- Un nou moment halucinant a avut loc la televiziunile rusești, Ucraina fiind acuzata intr-o emisiune ca are „deja” o bomba nucleara pe care se pregatește sa o detoneze pentru a justifica intrarea Statelor Unite in razboi. „Exista deja o incarcatura termonucleara in Nikolaev care va fi desemnata pentru…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile care au urmat nu au reușit sa cimenteze verticala puterii Rusiei sau sa unifice grupurile politice și de afaceri influente ale țarii. Daca Vladimir Putin ar fi obținut victoria rapida pe care se baza in mod clar cand și-a lansat „operațiunea militara speciala”, și-ar…