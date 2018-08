Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a inceput un nou sezon la carma emisiunii „Acces Direct“, insa alaturi de ea se afla o vedeta super cunoscuta: Alex Velea. Simona Gherghe si Alex Velea, la debutul noului sezon „Acces Direct“ „Sunt emoționat. Mi se pare o provocare. Și imi doream de mult o asemenea expunere“, a marturisit…

- Momentul mult așteptat a sosit. Simona Gherghe s-a intors pe platourile de filmare ale emisiunii Acces Direct, insa nu singura ci alaturi de Alex Velea, cel care, de acum inainte, va fi coprezentator al emisiunii. Cu toate ca Simona Gherghe a dezvaluit ca vor avea loc schimbari in noul sezon al emisiunii…

- Din 27 august, Simona Gherghe prezinta emisiunea „Acces Direct” alaturi de Alex Velea, unul dintre cei mai cunoscuti artisti ai momentului. “Sunt emotionat. Mi se pare o provocare. Si imi doream de mult o asemenea expunere”, a marturisit Alex, ieri, la prima intalnire cu telespectatorii “Acces Direct”,…

- Alex Velea a primit numeroase mesaje pe rețelele de socializare dupa ce s-a aflat ca este colegul Simonei Gherghe la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. De luni, 27 august 2018, Simona Gherghe are un nou coleg de prezentare la emisiunea Acces Direct, pe care o modereaza la postul de televiziune…

- Alex Velea, coprezentator la „Acces Direct”. Simona Gherghe s-a intors luni, 27 august in platoul emisiunii de la Antena 1, insa nu singura, ci impreuna cu iubitul Antoniei. Luni, 28 august, Alex Velea a dat vestea fanilor, prin intermediul unui mesaj pe care l-a scris pe pagina personala de Facebook.…

- Simona Gherghe va mai avea un coleg de platou, in calitate de co-prezentator al emisiunii Acces Direct. Este vorba de cantarețul Alex Velea. Acesta a fost anunțat pe post, la noul sezon al emisiunii. Emisiunea Acces Direct inta in cel de-al optulea an cu Simona Gherghe in calitate de prezentator. Ea…

- Simona Gherghe le-a fEcut fanilor o surprizE de propor:ii! Frumoasa moderatoare de televiziune a anun:at pe toatE lumea cE filmErile pentru emisiunea sa, ~Acces Direct, vor incepe in for:E, iar echipa se va mEri.

- Simona Gherghe este nerabdatoare! In curand va incepe un nou sezon al emisiunii Acces Direct si va fi cu totul altfel, dat fiind faptul ca frumoasa prezentatoare TV ca avea un coleg de platou. "Prieteni, am o veste buna! Peste doar cateva zile, ne vedem din nou, cu forte proaspete. Din acest…