Stiri pe aceeasi tema

- "Dragii noștri, in primul rand vreau sa știți ca eu și Ilan suntem teferi. Am avut mai devreme un accident pe A2 in drum spre Constanța și practic ne-am vazut moartea cu ochii. Autostrada nu avea in punctul in care ne aflam gard de protecție pentru animale și ne-a sarit in fața un biet cațel pe care…

- Fondatorii Platformei Social-Liberale, Alex Coita si Ilan Laufer, au avut un accident de masina pe A2, in drum spre Constanta, unde aveau programata o conferinta de presa. "Am tras o sperietura foarte mare", a spus Ilan Laufer, la Romania...

- "Dragii noștri, in primul rand vreau sa știți ca eu și Ilan suntem teferi. Am avut mai devreme un accident pe A2 in drum spre Constanța și practic ne-am vazut moartea cu ochii. Autostrada nu avea in punctul in care ne aflam gard de protecție pentru animale și ne-a sarit in fața un biet cațel pe care…

- Ieri a avut loc vizita, la sediul Muftiatului Cultului Musulman din Romania, a E.S Domnul Talal Mansour Alhajeri, ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Kuwait la Bucuresti, potrivit unui comunicat postat pe pagina oficiala de Facebook a muftiatului.In cadrul vizitei sale, E.S domnul Ambasador…

- Rares Bogdan a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca nu vizeaza, in acest moment, nici fuctia de premier, nici candidatura la primaria Capitalei si acerut sa fie scos din orice sondaj. Pe de alta parte, prim-vicepresedintele PNL a anuntat ca alegerile anticipate sunt absolut necesare si ca…

- In Israel, liderul Partidului „Albastru-Alb” i-a cerut sambata premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu sa demisioneze, la doua zile dupa ce procurorul general al Israelului a recomandat punerea sub acuzare a acestuia in urma unei anchete de coruptie desfasurata timp de mai multi ani. Netanyahu a…

- (foto: Facebook) Mihail Neamțu, purtatorul de cuvand al PMP, a aratat vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța, de ce merita Theodor Paleologu sa fie votat președintele Romaniei: „Theodor Paleologu merita votul romanilor pentru ca domnia sa reprezinta Romania civilizata, sinteza fericita…

- Informația momentului din Guvern. O demisie de rasunet a avut loc miercuri. Anunțul a fost facut recent pe Facebook. Incredibil care a fost motivul pentru care a renunțat la funcție. S-a aflat acum.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Rodica Nassar a anuntat, marti, ca a demisionat din functie.…