Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra de la Mireasa a avut, din nou, motiv de bucurie. Dupa ce, in luna decembrie, a fost ceruta in casatorie de iubit la Paris, tanara și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 24 de ani.

- Maestrul Mihai Panzaru - PIM și-a sarbatorit ziua de naștere, implinirea a 78 de ani, marți, 16 ianuarie 2024, printre prieteni și colaboratori, la Galeria Zamca, la vernisajul propriei expoziții: „Sublimare" - Ilustrații grafice la poezia lui Adrian Paunescu.A fost un ...

- Antrenorul Adrian Mutu (44 de ani) a postat un mesaj prin care i-a urat „La mulți ani” soției sale, Sandra. Adrian Mutu, recent demis de la Neftchi Baku, a sarbatorit ziua soției sale, nascuta chiar de 1 ianuarie. „Briliantul” a postat un mesaj pe Instagram, alaturi de o poza in care este surprins langa…

- Laura Cosoi implinește astazi, 2 ianuarie 2024, varsta de 42 de ani. Actrița și-a sarbatorit ziua de naștere in luna decembrie, cand a fost și mama sa alaturi. Doamna Ligia i-a cantat fiicei „La mulți ani”, neștiind ceea ce urmeaza sa se intample.

- Anastasia Soare a sarbatorit cu mare fast implinirea celor 67 de ani. Ca in fiecare an, de altfel, "Regina Sprancenelor" a dat o petrecere memorabila in luxoasa vila pe care o deține in Beverly Hills. Iata cum arata cunoscuta vedeta de la Hollywood!

- Papa Francisc a implinit 87 de ani. Suveranul Pontif de la Roma a dedicat acest moment special alaturi de aproximativ 200 de familii. Cu prilejul implinirii varstei de 87 de ani, Papa Francisc a participat la petrecerea organizata in cinstea zilei sale de naștere, desfașurata la Vatican de Dispensarul…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Natalia Mateuț. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show implinește 33 de ani pe 17 decembrie, moment in care și-a dorit sa fie alaturi de familie și persoanele apropiate. Ce dorința are vedeta.

- Nadd Hu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 27 de ani. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a petrecut acest moment special alaturi de persoanele apropiate, care s-au intrecut in urari emoționante, printre care și Teodora Stoica.