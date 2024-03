Aleșii pregătesc un nou tip de CONCEDIU MEDICAL. Cine poate beneficia de el Mai exact, oamenii vor avea dreptul la concediu și indemnizație, indiferent daca participa in calitate de primitori ai medicamentului pentru teste sau ca participanți in grupul de control. Alexandru Rafila intervine in scandalul concediilor: „Este dreptul oricarui angajat, dar se fac multe abuzuri” In ceea ce privește indemnizația pe care o vor primi, aceasta va fi de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe țara lunar. Citește și Propunere controversata. S-ar putea reduce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, pregatesc o noua lovitura, cu ajutorul UDMR, afirma purtatorul de cuvant al AUR, Dan Tanasa. El anunța ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, a depus in Parlament un proiect de lege prin care mandatul aleșilor locali se prelungește cu un an. E vorba de…

- ”Concedul medical este un drept al oricarui angajat, ca atunci cand are o anumita afectiune care face imposibila desfasurarea activitatii profesionale, sa primeasca un venit care sa ii permita sa traiasca in acea perioada in care este in concediu medical. Din punctul meu de vedere, primul lucru care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul va acorda sprijinul pentru ca serviciul de ambulanta sa beneficieze de noi mijloace de interventie, de resursa umana de care are nevoie, precum si de adaptarea cadrului legislativ. Seful Executivului a avut, luni la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la Antena 3, despre decesul presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, ca este vorba de „evolutia nefavorabila si nefericita” din punct de vedere medical a unei afectiuni respiratorii, ulterior cu complicatii cardio-vasculare. „Nu aș vrea sa…

- Numarul infectiilor respiratorii este in crestere in tara noastra, iar sistemul medical este in stare de alerta epidemiologica. Abia spre sfarsitul lunii este estimata o ameliorare a situatiei, dupa cum afirma recent ministrul sanatatii, doctorul Alexandru Rafila. Intre timp, cabinetele medicilor sunt…

- Conform legii romanești, concediul medical este acordat asiguraților care au domiciliul in Romania și au un stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni in ultimul an, anterior lunii pentru care se acorda concediul. Cine are dreptul la concediu medical? Dreptul la concediul medical este valabil atat pentru…

- O categorie de romani are posibilitatea sa primeasca o pensie comunitara, beneficiind astfel de contribuțiile aduse in mai multe state ale Uniunii Europene. Totuși, pentru a beneficia de acest tip de pensie, aceștia trebuie sa indeplineasca anumite condiții specifice fiecarui loc unde au muncit. In…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…