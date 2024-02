Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca Guvernul va acorda sprijin pentru ca serviciul de ambulanțe sa beneficieze de noi mijloace de intervenție, de resursa umana, precum și de adaptarea cadrului legislativ.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul va acorda sprijinul pentru ca serviciul de ambulanta sa beneficieze de noi mijloace de interventie, de resursa umana de care are nevoie, precum si de adaptarea cadrului legislativ. Seful Executivului a avut, luni la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii…

- Guvernul va acorda sprijinul pentru ca serviciul de ambulanțe sa beneficieze de noi mijloace de intervenție, de resursa umana de care are nevoie, precum și de adaptarea cadrului legislativ, afirma premierul Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu liderii FNS „

- Un legendar DJ, care a prezentat emisiunea ”Steve Wright in the Afternoon” și a fost prezentator la ”Top of the Pops”, a decedat in aceasta saptamana la varsta de 69 de ani. Steve Wright a fost gasit mort in propria locuința de catre paramedici, dupa ce au fost chemați la un "incident".Serviciile…

- Protestele transportatorilor și fermierilor continua, pentru a șasea zi la rand. Este de așteptat ca și azi sa fie șosele blocate, iar probleme vor fi mult mai mari decat in weekend. Este inceputul saptamanii de lucru și prezența camioanelor și a tractoarelor la marginea orașelor va bloca, parțial,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca daca „scandalul din Parlament” este pretul pe care ar trebui sa-l plateasca el, ca premier, pentru ca pensionarii sa-si primeasca la timp in ianuarie pensiile indexate, isi asuma aceasta problema „fara nicio ezitare”. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, extinderea programului de compensare cu 90% a pretului medicamentelor pentru pensionari, prin cresterea numarului celor care vor beneficia de aceasta facilitate. ‘Avem astazi o decizie extrem de importanta legata de medicamentele compensate…

- Pentru gestionarea situației de urgența au acționat Detașamentul Titu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD și Garda de intervenție Racari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și Serviciul de ambulanța cu o ambulanța. La sosirea echipajelor de intervenție acestea…