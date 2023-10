Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au fost evacuați, sambata, din Palatul Versailles, dupa o amenințare cu bomba. Este al doilea obiectiv turistic din Franța vizat de o alerta terorista in cursul acestei zile, dupa ce Muzeul Luvru a fost și el inchis, transmite digi24.ro.

- MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca autoritațile au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt - „urgența atentat”, pe intreg teritoriul francez, in urma atacului terorist din Ar

