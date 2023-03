Alerte false cu bomba, în școlile din Bulgaria. Sofia acuză un atac hibrid din partea Rusiei. Parchetul a deschis anchetă pentru terorism Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In cadrul anchetei vor fi […] The post Alerte false cu bomba, in școlile din Bulgaria. Sofia acuza un atac hibrid din partea Rusiei. Parchetul a deschis ancheta pentru terorism appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

