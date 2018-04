Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 49 de ani a fost omorat in bataie intr-un parc din Dublin. Barbatul a murit in spital, la scurt timp dupa incident. Acesta lucra in Irlanda in domeniul construcțiilor de mai bine de un deceniu. Ioan Artene Bob, un roman de 49 de ani din orasul Nasaud a fost gasit cu rani…

- Un sofer roman de TIR a fost omorat in bataie de alt sofer intr-o parcare din Irlanda. Teribila crima a avut loc vineri seara, dupa ce cei doi soferi se sicanasera in trafic. Soferul roman, 52 de ani, se deplasa spre portul Rosslare si a avut un incident in trafic cu un alt camion. Cele doua vehicule…

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16:00 GMT "probabil" pana in ziua de sambata, din cauza codului rosu de ninsoare si polei emis pentru aceasta tara, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul aeroportului si citat de AFP. Compania irlandeza…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat care si-a ucis in bataie un consatean, in satul Dolhestii Mari, comuna Dolhesti. Crima s-a petrecut inainte de sarbatorile de Craciun de anul trecut, iar din ancheta politistilor si a procurorilor ...