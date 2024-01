Alertă! Sistemul GPS în Polonia a căzut: ”Rusia testează Occidentul!” Perturbațiile sistemului de poziționare globala (GPS) detectate in Polonia, țara NATO, au starnit speculații cu privire la implicarea Rusiei, in urma unui incident similar in regiune in aceasta luna. Portalul de știri polonez Radio Zet a relatat ca „in nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost din nou blocat”, cu Varșovia, Lodz, Tricity și […] The post Alerta! Sistemul GPS in Polonia a cazut: ”Rusia testeaza Occidentul!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

