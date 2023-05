Ministrul Digitalizarii, Sebastan Burduja, susține menținerea facilitaților fiscale pentru angajații din sectorul IT insa spune ca autoritațile vor trebui sa faca o evaluare daca vor mai menține impozitul de 0%. Ministrul Burduja susține ca scutirea de impozitul de 10% pe veniturile salariale acordata programatorilor și-a dovedit utilitatea doar ca autoritațile romane vor trebui sa faca o evaluare pana in 2026 și sa vada „ce anume va continua dincolo de aceasta data”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, oficialul Cabinetului. „Consider, in calitatea mea de ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…